Roma, 12 set. (LaPresse) – “Lo spirito di squadra e l’unità di intenti pagano sempre, e non solo nello sport”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrando a palazzo Chigi la nazionale maschile di volley campione del mondo. “Voi siete l’esempio di cosa sono capaci i giovani italiani. Non siete solo dei professionisti ma anche dei campioni”, ha aggiunto il premier. “La pallavolo azzurra, dopo la delusione delle Olimpiadi, ha fatto tesoro delle sconfitte e si è rinnovata, come solo le grandi tradizioni sanno fare”, ha concluso.

