Torino, 12 set. (LaPresse) – Carlos Alcaraz ha vinto gli Us Open maschili, ultimo Slam della stagione che si è concluso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il tennista spagnolo ha battuto in finale in quattro set Casper Ruud con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-7 (1), 3-6 in tre ore e 20′ di gioco. Con questa vittoria Alcaraz, al primo trionfo in un Major, balza al numero 1 del ranking mondiale. Il 19enne diventa così il più giovane vincitore di uno Slam dai tempi del connazionale Rafa Nadal, che alla stessa età si impose al Roland Garros del 2005.

