Di Chiara Beltrami Roma, 12 set. (LaPresse) – Una ‘nonfiction’ pensata per riconnettere i Milllennials e la Generazione Z con il senso della memoria, attraverso un linguaggio vicino ai giovani. ‘Ossi di Seppia, quello che ricordiamo’, la prima serie che va oltre il documentario, torna da domani in anteprima su RaiPlay e da venerdì in seconda serata, su Rai 3. ‘Ossi di Seppia’ evidenzia quei momenti della cronaca, della politica, della società e dello sport in cui un evento improvviso ha segnato una svolta o un cambio di rotta nelle convenzioni, nelle abitudini, nel modo di vedere il mondo. “Siamo contenti di essere arrivati a lanciare la terza edizione di ‘Ossi di seppia’ con la squadra di RaiPlay – sottolinea il direttore di Contenuti Digitali Rai, Elena Capparelli alla presentazione della seconda puntata di dedicata a Enzo Tortora svoltasi a Roma -. Questo è un ritorno con tante novità ed è il primo titolo nel palinsesto autunnale. Siamo in onda in anteprima su RaiPlay e in seconda finestra su Rai3. Inauguriamo questo con tutta la Rai per creare produzioni che vadano ad attrarre anche un pubblico altro. Con RaiPlay siamo arrivati a punte anche del 5% (share) e oltre 150 mila ore di visione. ‘Ossi di seppia’ è il primo titolo tra le docuserie e ha l’obiettivo arduo di far sì che questi fatti del passato ci dicano qualcosa oggi. Il tema sono i punti di rottura. Il ‘prima di’ e il ‘dopo di’, come nel caso della storia di Enzo Tortora, seconda puntata della serie che è davvero un colpo al cuore. ‘Ossi di seppia’ è una serie non fiction che in 20 minuti (durata della puntata) permette di ascoltare e imparare qualcosa, emozionandosi”. Attraverso il racconto di avvenimenti del passato recente della storia del nostro Paese, la docuserie prova a dare chiavi di lettura anche del presente. “Avendo come tema il punto di rottura, abbiamo scelto il rapporto con la giustizia e i cittadini come nel caso Enzo Tortora che vedrà proprio un incidere del rapporto delle persone con le istituzioni – racconta Giorgia Furlan, Capo progetto della docuserie -. In questo filone vedremo anche la storia di Giorgiana Masi, raccontata dal fotoreporter Tano D’Amico, dove una studentessa viene uccisa da un poliziotto. Abbiamo affrontato la crisi economica del 2008 con il crollo della borsa di Wall Street e la crisi petrolifera degli anni 70, fatti che vanno dal ’73 e dall’epoca dell’austerity, per far capire che la storia di ieri parla di oggi. L’aiuto delle Teche Rai è stato straordinario. In questa terza stagione per noi è importante la cifra di innovazione. Nelle scorse stagioni avevamo uno sfondo nero nelle interviste. Ora la stanza è ammobiliata con mobili coperti, abbiamo utilizzato il nylon, materiale che per noi rimanda alla memoria e al punto di rottura di ciò che era prima e ciò che è dopo. Il formato che abbiamo scelto è il 4 terzi, a inizio e fine puntata c’è un restringimento delle bande per portare lo spettatore nella memoria. Questo è stato possibile anche grazie a un gruppo di lavoro molto giovane, quasi tutti sotto i 35 anni. Tra le storie raccontate c’è quella di Maradona, una storia che è anche un punto di rottura fortissimo. Ci sarà una Napoli prima e dopo. I napoletani lo vivono come un santo e il sentimento popolare è quello del manifestarsi del miracolo”. La terza edizione di ‘Ossi di seppia’, prodotta da 42°Parallelo, è un percorso in 26 puntate, attraverso momenti di crisi e i punti di rottura del nostro tempo. Una narrazione continua di eventi che hanno segnato vite, pensiero, e abitudini, e che rimarranno nella memoria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata