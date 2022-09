Milano, 12 set. (LaPresse) – La settimana corta a scuola per cercare di limitare il consumo di energia? “Come sempre, bisogna sperare di riuscire a risolvere il problema dell’energia in altro modo. Credo che si debba investire di più per rendere il nostro Paese più autonomo”, ma “la riduzione di un giorno, togliendo il sabato, può essere una strada. In tanti Paesi la scuola si svolge in cinque giorni e non su sei. Credo che potrebbe essere già stata sperimentata altrove senza che questo fatto abbia comportato delle conseguenze negative”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Rtl 102.5.

