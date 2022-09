Milano, 12 set. (LaPresse) – Senza “una significativa rimonta” del centrosinistra “rispetto ai sondaggi”, “il cambio di rotta” con il centrodestra al governo “sarebbe radicale rispetto al lavoro di questo anno e mezzo con Draghi. Non fatevi convincere da coloro che vi raccontano questa storia: ha già vinto la destra, ma la destra litigherà, salterà tutto e si rifà un bel governo Draghi dopo. È un messaggio senza logica”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso del ‘Faccia a faccia’ nella sede della Cna a Roma. “Chi vince queste elezioni vince largo in Parlamento, o noi o il centrodestra, perché gli altri non hanno possibilità nei collegi uninominali. Il voto del 25 settembre conta, il destino non è già scritto”, ha aggiunto.

