Milano, 12 set. (LaPresse) – “Tutto il Mezzogiorno diventa uno dei terreni più interessanti e contendibili rispetto a tutte le previsioni che erano state fatte. Quindi, meglio rispetto alle previsioni”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso dell’incontro su Zoom con le candidate e i candidati alle prossime elezioni. “Quello che sta succedendo nel Mezzogiorno – ha sottolineato – è bene che sia chiaro a tutti. In soldoni, il nostro voto è un voto che tiene e che cresce in molte parti. Contestualmente, nel Mezzogiorno c’è una crescita del voto del M5S che, secondo le analisi riservate che abbiamo, è una crescita che va a scapito della destra, della Lega e che, quindi, rende molto interessante la competizione nei collegi elettorale del Mezzogiorno, quelli pugliesi in particolare. Ma l’altro giorno ero in Sardegna dove sta succedendo la stessa cosa: tutti i collegi sono diventati contendibili. Anche in Sicilia la stessa cosa. Ma abbiamo segnali che questo sta succedendo dovunque: in Calabria, in Campania, in Basilicata, in Molise”.

