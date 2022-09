Roma, 12 set. (LaPresse) – Sono state contestate 203 violazioni amministrative nei confronti di utenti ed autisti, che si trovavano a bordo di mezzi pubblici privi di mascherina o in assenza di idonea mascherina filtrante (FFP2 o classe superiore), per un ammontare complessivo di 81 mila euro di sanzioni. È quanto è emerso negli ultimi giorni dopo i controlli a livello nazionale dell Comando Carabinieri per la Tutela della Salute realizzati d’intesa con il Ministero della Salute,per verificare l’osservanza dell’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei servizi di trasporto pubblico.

