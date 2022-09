Roma, 11 set. (LaPresse) – “Lo dico con chiarezza e nettezza: da qui noi lanciamo una sfida alla Lega di Salvini per dire che noi non renderemo possibile un nuovo scippo al Mezzogiorno come è stato fatto tante volte in questi anni con la lega che quando ha potuto ha tentato lo scippo al mezzogiorno”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, durante una conferenza stampa a Bari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata