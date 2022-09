Roma, 11 set. (LaPresse) – “Noi blocchiamo il dl aiuti? È una concertazione diffamatoria, noi lo votiamo non siamo mica pazzi”. Così Giuseppe Conte, leader di M5S, intervistato alla festa de ‘Il fatto quotidiano’. “I decreti legge entrano immediatamente in vigore, quindi il 9 agosto sono entrati in vigore con l’erogazione dei fondi, noi non abbiamo bloccato nulla e il provvedimenti scade il 9 ottobre”, spiega.

