Torino, 11 set. (LaPresse) – Nell’attesa di Thiago Motta, che assumerà l’incarico lunedì al posto dell’esonerato Sinisa Mihajlovic, il Bologna guidato dal tecnico ad interim Vigiani supera 2-1 in rimonta la Fiorentina nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Martinez Quarta, a segno al 9′ della ripresa, porta avanti i viola, che però in tre minuti incassano l’uno-due firmato da Barrow e Arnautovic, in gol tra il 14′ e il 17′. I felsinei ottengono il loro primo successo in campionato e salgono a quota 6 punti agganciando proprio i toscani, al secondo ko in tre partite.

