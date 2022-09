Washington (Usa), 10 set. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per l’escalation e arbitraria interferenza del governo russo con i diritti di Aleksey Navalny. Lo scrive il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, in una nota. “Le autorità carcerarie hanno interferito con la preparazione di Navalny della sua difesa e la capacità di comunicare liberamente con il suo avvocato”, si legge. “Questa interferenza, insieme al fatto che è stato più volte messo in isolamento per presunte infrazioni minori, è un’ulteriore prova di maltrattamenti di matrice politica”. “Ci uniamo ancora una volta alla famiglia, ai colleghi e ai sostenitori di Navalny in tutto il mondo nel chiedere il suo rilascio immediato”, conclude la nota.

