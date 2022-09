Milano, 10 set. (LaPresse) – “In questi giorni, l’esercito russo sta dando il meglio di sé, mostrando le spalle. E, dopo tutto, è una buona scelta per loro scappare. Non c’è posto per gli occupanti in Ucraina e non ci sarà mai posto”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato su Telegram.

