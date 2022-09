New York (Usa), 10 set. (LaPresse) – Casper Ruud è il primo finalista degli Us Open, quarto torneo stagionale del ‘Grande Slam’ in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, New York. Il norvegese, quinta testa di serie e numero 7 del ranking, ha battuto in semifinale il russo Karen Khachanov, numero 27 Atp, in quattro set, con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-2 5-7 6-2, in tre ore e tre minuti di gioco. Ruud affronterà nell’ultimo atto il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Frances Tiafoe.

