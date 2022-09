Milano, 10 set. (LaPresse) – Carlo III è stato formalmente proclamato re dall’Accession council, in una cerimonia che per la prima volta si sta svolgendo in diretta tv, nel palazzo di St. James a Londra. Dopo avere preso atto della morte della regina Elisabetta II, la funzionaria dell’Accession Council ha proclamato Carlo sovrano con il nome di Carlo III e la relativa dichiarazione che lo attesta è stata poi firmata anche dalla premier britannica Liz Truss. “God save the king”, è la frase con cui si è conclusa la proclamazione da parte della funzionaria.

