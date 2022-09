Milano, 10 set. (LaPresse) – “Giovedì, il mondo ha perso un leader straordinario, il cui impegno per il Paese, i Regni e il Commonwealth era assoluto. Tanto si dirà nei giorni a venire sul significato del suo regno storico. Io, tuttavia, ho perso mia nonna. E mentre soffrirò per la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho avuto il beneficio della saggezza e della rassicurazione della Regina”. E’ quanto si legge nel suo primo messaggio ufficiale come Principe di Galles pubblicato sul profilo Instagram ufficiale.

