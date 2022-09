Milano, 10 set. (LaPresse) – Continua il calo dei ricoveri Covid in area medica che segnano oggi un -81 per un complessivo di 3.936. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute che comunica anche un lieve aumento nelle terapie intensive a +1 per un totale 173 pazienti con 13 nuovi ingressi.

