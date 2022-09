Bruxelles, 9 set. (LaPresse) – “L’Ucraina è un’economia in guerra, la sua situazione economica è peggiorata drammaticamente. A causa della prolungata guerra d’aggressione. Ci sono stime che il Pil dell’Ucraina potrebbe calare fino al 50% quest’anno. Quindi chiaramente l’Ucraina ha bisogno di un supporto finanziario a breve termine per mantenere il paese in funzione su base giornaliera e per mantenere i servizi essenziali”. Lo ha annunciato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin informale a Praga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata