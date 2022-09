Roma, 9 set. (LaPresse) – La vita della regina Elisabetta “è stata una vita ben vissuta”, “profondamente compianta per la sua scomparsa”. Lo ha detto il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione da monarca. “E’ stata un’ispirazione e un esempio per me e per tutta la mia famiglia”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata