Roma, 9 set. (LaPresse) – “La mia vita ovviamente cambierà, mentre io ora assumerò le nuove responsabilità. Non sarà più possibile per me dedicare molto tempo ed energie alle associazioni di beneficenza e alle questioni che ho sempre tenuto a cuore ma so che questo lavoro importante proseguirà nelle mani fidate di altri”. Lo ha detto il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione da monarca.

