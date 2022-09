Roma, 9 set. (LaPresse) – “Ovunque viviate nel Regno Unito e nei regni di tutto il mondo, indipendentemente dalla vostra provenienza e fede, cercherò di servirvi con amore, rispetto e lealtà, come ho sempre fatto per tutta la mia vita”. Lo ha detto il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione come monarca.

