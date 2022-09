Londra (Regno Unito), 9 set. (LaPresse/AP) – Re Carlo III è arrivato a Buckingham Palace per la prima volta da monarca. E’ stato accompagnato alla residenza reale con una Bentley. Una grande folla ha applaudito il suo arrivo al palazzo. Il re è sceso dall’auto per salutare i presenti e guardare alcune delle enormi pile di omaggi floreali lasciati in onore della madre, la regina Elisabetta II. Alcuni hanno detto “Grazie Carlo” e “Ben fatto!” mentre stringeva la mano alla folla. Molti hanno gridato “Dio salvi il Re!”. Alcuni hanno intonato l’inno nazionale britannico, che ora si chiama ‘God Save the King’.

