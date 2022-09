Roma, 9 set. (LaPresse/AP) – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la regina Elisabetta II era rispettata in Russia, ma non occupava un posto speciale nel cuore della nazione. “È stata trattata con rispetto in Russia, come in altre parti del mondo, per la sua saggezza, per la sua autorità internazionale”, e “tali qualità scarseggiano sulla scena internazionale”, ha detto il portavoce, ma “non credo che abbia occupato un posto speciale nel cuore dei russi”.

