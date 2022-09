Washington (Usa), 9 set. (LaPresse) – “Sì. Non so ancora i dettagli, ma andrò”. Così, rispondendo alla domanda dei giornalisti che lo hanno seguito nella sua visita in Ohio, il presidente Joe Biden ha confermato che parteciperà a Londra ai funerali della regina Elisabetta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata