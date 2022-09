Torino, 9 set. (LaPresse) – Per affrontare numerosi problemi “un ruolo importante è stato assegnato negli ultimi anni in Italia ai progetti e alle riforme previste dal Pnrr che trae origine da un messaggio ai più giovani: Next Generation Eu cioè si fa per la Next Generation, non è che lo deve pagare la Next Generation. Questo è un punto cruciale”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al convegno in onore di Stefano Micossi ‘Italia: riprendere il filo della crescita’ organizzato da Assonime alla Luiss. “Con le sue ingenti dimensioni finanziarie”, “abbiamo una netta discontinuità nella definizione delle politiche economiche” e “c’è la possibilità di colmare una notevole quantità dei ritardi nelle infrastrutture materiali ma soprattutto immateriali, potenziare il sistema della ricerca, migliorare quello educativo. L’attuazione è la questione cruciale e deve costituire un obiettivo primario indipendentemente da chi va al governo e anche da come ci organizziamo a livello sociale”.

