Milano, 9 set. (LaPresse) – I carabinieri della stazione di Palma Campania, in provincia di Napoli, hanno denunciato per lesioni aggravate un 16enne del posto che sarebbe coinvolto nel violento pestaggio ai danni di un suo coetaneo finito ieri ospedale in gravi condizioni.

