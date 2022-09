Milano, 9 set. (LaPresse) – È morto anche l’altro giovane originario della provincia di Varese rimasto vittima dell’infortunio avvenuto lo scorso 4 settembre poco prima delle 12 in territorio di Ghirone, nel Canton Ticino, in Svizzera. Il giovane, di Induno Olona, era stato successivamente trasportato in gravi condizioni in elicottero all’ospedale. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota, citata dal ‘Corriere del Ticino’. Nell’incidente aveva già perso la vita un altro giovane, un 14enne di Bisuschio, in provincia di Varese. Un 13enne, svizzero, era rimasto gravemente ferito e in seguito trasportato in ospedale.

