Torino, 9 set. (LaPresse) – “L’Italia è da troppi anni caratterizzata da eccesso di debito e carenza di Stato: a fronte di un indebitamento troppo elevato, pesante eredità degli squilibri passati, l’efficienza dei servizi pubblici e, più in generale, l’efficacia dell’intervento dello Stato nell’economia, stentano a migliorare”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al convegno in onore di Stefano Micossi ‘Italia: riprendere il filo della crescita’ organizzato da Assonime alla Luiss. “Sono rilevanti gli ostacoli al buon funzionamento dei mercati, in particolare nel settore dei servizi, dove sono ancora presenti barriere che ostacolano significativamente la concorrenza. Si parla ora delle spiagge e dei taxi, sono problemi importanti per la vita di tutti i giorni e per la giustizia distributiva, ma il punto di fondo è andare a pensare alle comunicazioni, all’energia, alla finanza e così via”, aggiunge.

