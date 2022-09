Milano, 9 set. (LaPresse) – “Il Consiglio Europeo dei ministri dell’Energia segna un passo molto importante nella direzione di ottenere un tetto al prezzo delle importazioni di gas. I ministri hanno impegnato la Commissione a presentare una proposta specifica entro metà settembre, insieme ad altre proposte per riformare il mercato dell’energia e ridurre quindi le bollette”. Così fonti di Palazzo Chigi, secondo cui, “come l’Italia sostiene dall’inizio del conflitto in Ucraina, un tetto europeo al prezzo delle importazioni di gas è il modo migliore per aiutare le famiglie e le imprese europee, contenere il tasso d’inflazione, ridurre i finanziamenti alla Russia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata