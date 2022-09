Roma, 9 set. (LaPresse) – “L’inflazione colpisce pesantemente il potere di spesa dei nostri concittadini” e “le aziende devono pagare la loro quota dell’onere per alleviare l’impatto della crisi energetica globale. Questo è il motivo per cui riaffermiamo oggi il nostro rafforzato impegno ad attuare rapidamente tassazione minima effettiva globale. È una leva fondamentale per un’ulteriore giustizia fiscale attraverso una lotta più efficace contro l’ottimizzazione e l’evasione fiscale”. E’ quanto si legge in una dichiarazione del ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il ministro francese dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale Bruno Le Maire, il ministro tedesco delle Finanze Christian Lindner, il ministro olandese delle Finanze Sigrid Kaag, e il ministro spagnolo dell’Economia e della Digitalizzazione Nadia Calviño. “All’Ecofin di giugno 2022, 26 dei 27 Stati membri dell’UE hanno espresso la volontà di attuare questo importante passo verso la giustizia fiscale e il nostro primo obiettivo rimane quello di raccogliere un consenso – aggiungono – Se nelle prossime settimane non dovesse essere raggiunta l’unanimità, i nostri governi sono pienamente determinati a portare a termine il nostro impegno. Siamo pronti ad attuare la tassazione effettiva minima globale a partire dal 2023 e con ogni mezzo legale possibile. Siamo inoltre pienamente impegnati a completare il lavoro per una migliore riallocazione dei diritti di tassazione dagli enormi profitti delle multinazionali globali con l’obiettivo di firmare una convenzione multilaterale entro la metà del 2023”.

