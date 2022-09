Torino, 9 set. (LaPresse) – “Nel caso si scegliesse” contro l’onere che deriva dallo shock energetico in corso “la redistribuzione intertemporale finanziandola con l’emissione di debito pubblico, bisogna fare attenzione a non caricare oneri ingiusti sulle generazioni future”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al convegno in onore di Stefano Micossi ‘Italia: riprendere il filo della crescita’ organizzato da Assonime alla Luiss.

