Seul (Corea del Sud), 9 set. (LaPresse/AP) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un afferma che il suo paese non abbandonerà mai le armi nucleari e i missili di cui ha bisogno per contrastare le ostilità degli Stati Uniti, che intendono far crollare il suo governo. Kim, riportano i media statali, ha fatto queste dichiarazioni in un discorso al parlamento, con i membri che hanno anche approvato una legge che autorizza l’esercito a eseguire “automaticamente” attacchi nucleari contro le forze nemiche se la sua leadership venisse attaccata.

