Kiev (Ucraina), 8 set. (LaPresse) – “Nell’ambito delle operazioni di difesa in corso, i nostri eroi hanno già liberato dozzine di insediamenti. E oggi questo movimento è continuato, ci sono nuovi risultati. In totale, dal 1° settembre sono stati liberati più di mille chilometri quadrati del nostro territorio”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto video messaggio serale. “Sono grato a tutti coloro che lo hanno reso possibile. Sono grato all’esercito, agli ufficiali dell’intelligence e ai servizi speciali per ogni bandiera ucraina che è stata issata in questi giorni”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata