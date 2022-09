Milano, 8 set. (LaPresse) – “La tempesta della pandemia da Covid-19 ci ha costretti a varie limitazioni della vita quotidiana e delle nostre attività pastorali. Ora sembra che il peggio sia passato, e grazie a Dio possiamo ritrovarci. Ma purtroppo l’Europa e il mondo intero sono sconvolti da una guerra di speciale gravità, sia per la violazione del diritto internazionale, sia per i rischi di escalation nucleare, sia per le pesanti conseguenze economiche e sociali. È una terza guerra mondiale ‘a pezzi’, di cui voi siete testimoni nei luoghi in cui state svolgendo la vostra missione”. Così Papa Francesco rivolgendosi in Udienza ai Rappresentanti Pontifici per l’Incontro Triennale in corso in Vaticano dal 7 al 10 settembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata