Roma, 8 set. (LaPresse) – L’Unione europea si sta “chiudendo nella sua gabbia” e si sta “isolando dal resto del mondo, complicando i rapporti commerciali e personali tra i popoli”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta Interfax, in riferimento alla decisione annunciata da Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia di imporre restrizioni all’ingresso dei cittadini russi con visti dai paesi dell’Ue a partire dal 19 settembre. “Questo è un esempio di stupidità, miopia e, purtroppo, mancanza di connessione con quelle norme di civiltà di cui si parla tanto in Occidente”, ha detto ancora Zakharova, che ha definito “illegittime le restrizioni unilaterali dell’Ue” che “contrariamente ai calcoli dei loro autori” non sono in grado “di minare la situazione politica interna” della Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata