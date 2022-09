Roma, 8 set. (LaPresse) – A quanto si apprende da fonti diplomatiche il giornalista italiano Mattia Sorbi, rimasto ferito in Ucraina,sta bene. La Farnesina è in contatto costante con il reporter e sta lavorando per farlo rientrare in Italia in sicurezza il prima possibile.

