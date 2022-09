Kiev (Ucraina), 7 set. (LaPresse) – Non ci sono state vittime nelle esplosioni al quartier generale di ‘We are together with Russia’, movimento di sostegno al presidente russo Putin, nella citt√† occupata di Melitopol. Lo ha annunciato il presidente del movimento Vladimir Rogov, citato dall’agenzia Tass, parlando di “attacco terroristico” da parte dell’Ucraina. “Non ci sono vittime sono tutti vivi. Ci sono danni materiali”, ha aggiunto. Rogov ha specificato che le esplosioni sono state due.

