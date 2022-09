Bruxelles, 8 set. (LaPresse) – Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia hanno sottoscritto un accordo per vietare dal 19 settembre l’ingresso ai cittadini russi anche in possesso di visti Schengen validi per turismo, sport, cultura e affari. “Le misure nazionali basate sull’accordo comune entrerà in vigore dal 19 settembre in ogni paese – si legge nel testo -. Le misure sono adottate per proteggere la e la sicurezza complessiva interna e di salute pubblica, così come lo spazio comune Schengen. Continuiamo a cercare un approccio comune a livello Ue e a chiedere alla Commissione europea di proporre misure restrittive sui visti e in entrata che siano implementate da tutti gli Stati membri Ue e dell’area Schengen”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata