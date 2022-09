Roma, 8 set. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno approvato ulteriori 675 milioni di dollari in aiuti militari per l’Ucraina, secondo quanto riferito dal segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, come riportano i media internazionali. Austin ha annunciato il nuovo pacchetto di aiuti per Kiev durante l’apertura dell’incontro tra gli alleati presso la base aerea di Ramstein in Germania.

