Torino, 8 set. (LaPresse) – “E’ mancato poco, è stata un’ottima partita da parte di entrambi, di livello alto. Io ho avuto le mie chances, lui le sue, oggi ha vinto lui. C’è poco da dire, è stata una buona partita, adesso è difficile parlare ma credo di poter essere contento del percorso che sto facendo. Negli ultimi mesi ci sono stati tanti miglioramenti, soprattutto fisicamente”. Lo ha detto Jannik Sinner ai microfoni di Supertennis dopo la sconfitta rimediata contro Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli Us Open. “Credo di portar via tante cose positive, anche perché la prima settimana non ho giocato benissimo ma ho sempre trovato un modo di vincere. Oggi ho alzato il livello, vedrò con il mio team cosa posso migliorare”, ha aggiunto l’azzurro, che sarà impegnato adesso in Coppa Davis a Bologna in uno dei gironi. “E’ importante perché giochiamo in Italia e siamo un’ottima squadra, proveremo a far bene anche lì – ha concluso – Adesso mi devo riposare per essere pronto per competere, cercherò di essere al 100%. Speriamo di giocare un’ottima Coppa Davis”.

