Roma, 8 set. (LaPresse) – La duchessa di Sussex Meghan Markle non si recherà a Balmoral. Harry farà il viaggio da solo. Lo riportano i media britannici citando fonti informate. Secondo le fonti, la duchessa rimarra al momento a Londra e potrebbe raggiungere il marito in Scozia in un secondo momento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata