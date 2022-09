Roma, 8 set. (LaPresse) – La regina Elisabetta è stata la “roccia su cui è stata costruita la Gran Bretagna moderna”, e fonte per me di “ispirazione personale”. Lo ha detto la premier britannica Liz Truss parlando fuori Downing Street dopo l’annuncio della morte della sovrana. La devozione della regina al dovere è stata un “esempio per tutti noi” e oggi è un “giorno di grande perdita”, ha aggiunto la leader, nominata premier dalla regina il 6 settembre.

