Washington (Usa), 8 set. (LaPresse) – “La sua eredità resterà a lungo nelle pagine della storia britannica e nella storia del nostro mondo”. E’ il passaggio conclusivo del lungo tributo dedicato alla regina Elisabetta II dal presidente Joe Biden e dalla first lady Jill. “Sua Maestà la Regina Elisabetta II era più di una monarca. Ha definito un’era”, affermano il presidente Usa e la consorte, sottolineando che Elisabetta è stata una “donna di Stato di impareggiabile dignità e costanza che ha approfondito la solida alleanza tra il Regno Unito e gli Stati Uniti” e “ha contribuito a rendere speciale il nostro rapporto”. Il presidente e la first lady ricordano il loro primo incontro con la regina nel 1982, in occasione della visita nel Regno Unito di una delegazione del Senato Usa. Inoltre, il presidente e la first lady ricordano l’ultimo incontro con la sovrana, nel giugno del 2021, in occasione del loro primo viaggio presidenziale all’estero. “Negli anni futuri guardiamo alla continuazione della nostra stretta amicizia con il Re e con la Regina Consorte. Oggi – si conclude il tributo del presidente Usa e della first lady – i pensieri e le preghiere degli americani sono per il popolo britannico e per il Commonwealth nel loro dolore”.

