Reggio Calabria, 8 set. (LaPresse) – Nell’ambito dell’operazione dei carabinieri “Nuova linea”, che ha visto coinvolte a vario titolo 22 persone in diverse regioni destinatarie di misure cautelari, è stato arrestato e si trova ai domiciliari il consigliere comunale di Scilla, Girolamo Paladino accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ad essere indagato anche il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone; per lui viene ipotizzato il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

