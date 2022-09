Milano, 8 set. (LaPresse) – La procura di Roma ha aperto un fascicolo per la morte di suor Maria De Coppi, la religiosa ammazzata in Mozambico, in un attacco terroristico. Il fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, è stato affidato ai Ros. Si indaga per terrorismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata