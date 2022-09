Bruxelles, 8 set. (LaPresse) – Per l’Olanda “c’è sempre spazio per migliorare il Ttf (il mercato del gas di Amsterdam)” ma va detto “che è stato una componente essenziale per tutti questi anni e in realtà ha svolto un lavoro straordinario in una sorta di benchmarking”. Lo riferisce una fonte diplomatica Ue in vista del Consiglio Energia di domani. “Dobbiamo essere molto attenti – spiega la fonte – perché è vero che siamo di mentalità aperta ma non c’è motivo in questo tipo di situazione per rivedere radicalmente le cose senza davvero guardare agli impatti di tali decisioni e capire quali sono le alternative possibili. Ovviamente il benchmark sta cambiando e la nostra dipendenza dalla Russia si sta sostanzialmente spostando a zero a un ritmo rapido e questo, ovviamente, ha causato una crisi del Ttf”.

