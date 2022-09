Londra (Regno Unito), 8 set. (LaPresse/AP) – La premier britannica Liz Truss ha affermato che, con le limitazioni al costo dell’energia per famiglie e imprese, le bollette medie delle famiglie non supereranno le 2.500 sterline all’anno per riscaldamento ed elettricità. Il costo delle bollette sarebbe dovuto salire a 3.500 sterline all’anno a partire da ottobre, il triplo rispetto a un anno fa.

