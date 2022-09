Milano, 8 set. (LaPresse) – “Irresponsabile una sinistra che non si accorge dell’emergenza di oggi per gli italiani, bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas, e parla di bicamerali per le riforme, di Russia o di fascismo. Letta, lo approviamo subito e insieme un decreto blocca-bollette da almeno 30 miliardi per aiutare gli italiani o no?”. Così fonti della Lega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata