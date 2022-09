Milano, 8 set. (LaPresse) – “La tassa sugli extra-profitti delle compagnie energetiche è una vergogna per l’Italia, rischiamo la fuga degli investitori esteri. Il rischio è la fuga di grandi azionisti di oil company internazionali, i quali potrebbero decidere di investire in altre compagnie con fiscalità e sede in Paesi terzi, fuori dal controllo legislativo dell’Unione Europea e fuori dalla tassazione Ue”. E’ l’allarme del Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, interpellato da LaPresse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata