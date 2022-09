Roma, 8 set. (LaPresse) – “Un Governo di centrodestra con Calenda protagonista? “Se la destra ha i numeri e indica Giorgia Meloni noi staremo all’opposizione. Un’opposizione seria, che non urla al fascismo, ma io ritengo questa destra non credibile sotto il profilo della tenuta economica. Se la destra non ha i numeri c’è solo un’alternativa: andare da Draghi e dirgli: ‘in attesa che noi facciamo le riforme istituzionali e il Sindaco d’Italia, perché lì si torna, governa tu il Paese’. In quel caso noi staremo in maggioranza, altre ipotesi non ci sono. O vince la destra e noi staremo all’opposizione, o noi facciamo un bel risultato, la destra non vince e c’è Draghi al Governo. O c’è la Meloni o c’è Draghi: la partita è questa”. Così il leader di Iv Matteo Renzi in diretta a CorriereTv. Sì a un Governo con Fratoianni? “Se c’è Draghi io lo voto, è Fratoianni che non lo voterà mai”, la risposta.

