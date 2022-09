Tirana, 8 set. (LaPresse) – Il M5S è l’unico partito con la regola del limite del secondo mandato, “è nel nostro programma ed è un esempio che dovrebbe essere esteso a tutti gli altri partiti”. Questa la posizione che il garante del Movimento, Beppe Grillo, avrebbe espresso ai suoi più stretti collaboratori, a quanto apprende LaPresse. Alla vigilia dell’evento di presentazione del programma dei cinque stelle, che si terrà domani a Roma, Grillo ha voluto sottolineare questo aspetto, apprezzando l’impegno in campagna elettorale dei vecchi eletti – che non possono più correre avendo terminato i due mandati – a supporto dei nuovi candidati. Un elemento che dovrebbe essere di esempio per tutti i partiti”.

